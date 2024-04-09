Ракетный корабль "серпухов" рассматривался для переброски на Черное море - ГУР
Киев • УНН
россия, вероятно, хотела перебросить в черное море ракетный корабль "серпухов" на котором в результате пожара уничтожены средства связи и автоматизации.
Ракетный корабль, на котором вчера произошел пожар, в результате чего полностью уничтожены его средства связи и автоматизации, вероятно, рассматривался для переброски на Черное море. Об этом в эфире "Радио.Свобода" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.
Детали
Предположительно он рассматривался, учитывая потери Черноморского флота, для переброски на Черное море
Он добавил, что после возгорания корабль остается на плаву, но современное техническое оборудование, которое было внутри "Серпухова", полностью уничтожено огнем.
Напомним
Вчера, 8 апреля, в калининградской области произошел пожар на российском ракетном корабле "серпухов". Это операция Главного управления разведки министерства обороны Украины. Корабль надолго выведен из строя.
В ГУР сообщили, что у россии выгорел ракетный корабль "Серпухов". Полностью уничтожены его средства связи и автоматизации, восстановление потребует длительного времени.
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