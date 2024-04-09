Ракетный корабль "серпухов" рассматривался для переброски на Черное море - ГУР

Ракетный корабль, на котором вчера произошел пожар, в результате чего полностью уничтожены его средства связи и автоматизации, вероятно, рассматривался для переброски на Черное море. Об этом в эфире "Радио.Свобода" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Предположительно он рассматривался, учитывая потери Черноморского флота, для переброски на Черное море - сказал Юсов.

Он добавил, что после возгорания корабль остается на плаву, но современное техническое оборудование, которое было внутри "Серпухова", полностью уничтожено огнем.

Напомним

Вчера, 8 апреля, в калининградской области произошел пожар на российском ракетном корабле "серпухов". Это операция Главного управления разведки министерства обороны Украины. Корабль надолго выведен из строя.

В ГУР сообщили, что у россии выгорел ракетный корабль "Серпухов". Полностью уничтожены его средства связи и автоматизации, восстановление потребует длительного времени.