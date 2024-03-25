Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

В Печерском районе столицы под завалами поврежденного в результате атаки рф здания спортзала может быть еще один человек. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате атаки произошло разрушение в трехэтажном здании спортзала на площади 100 м.кв. Продолжаются работы по разборке завалов.

"Под завалами может находиться один человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Пиротехническим подразделением ГСЧС проводится осмотр места происшествия на наличие взрывоопасных предметов и обломков.

Вывезено 320 м.куб. строительных конструкций.

Дополнение

В Печерском районе столицы в результате атаки рф уже известно о 10 пострадавших, среди травмированных - 16-летняя девочка. Два человека были госпитализированы, восемь человек получили помощь на месте.