Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

Главной целью удара по Киеву баллистическими ракетами 25 марта была Служба безопасности Украины. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в СБУ, передает УНН.

Детали

Так, источники Kyiv Post в Службе безопасности Украины подтвердили, что в понедельник из Крыма в сторону Киева были запущены две баллистические ракеты, главной целью которых была Служба безопасности Украины (СБУ).

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечают День Службы безопасности Украины.

Следовательно, по данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещение, где находятся чиновники СБУ - говорится в сообщении.

Отмечается, что многочисленные взрывы прогремели в центре Киева в понедельник, 25 марта, примерно через 30 секунд после того, как в украинской столице сработали сирены воздушной тревоги, и власти призвали жителей направляться в укрытие.

Дополнение

Во время сегодняшней ракетной атаки по Киеву россияне применили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 7, все - в Печерском районе, двое из них - госпитализированы.