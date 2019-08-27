Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует до конца этой недели посетить Беларусь. Как сообщает издание Foreign Policy, Болтон является самым высокопоставленным чиновником США в этом веке, который посетит Беларусь, передает УНН. Отмечается, что эта поездка спровоцирует “гнев Кремля”.
“Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и агрессивная политика Путина также может содержать какие-то конструкции по Беларуси”, — приводит издание слова экс-посла США в Украине Джона Хербста.
“Беларусь уже давно зависит от Москвы при помощи энергетических субсидий, чтобы поддерживать свою больную экономику. Страна служила лояльным буфером между Россией и Европейским Союзом”, — добавляется в сообщении издания. — “Но вторжение России на восток Украины в 2014 году заставило белорусского президента Александра Лукашенко искать более тесных связей как с Китаем, так и с Западом, отмечает издание”.
Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в будущем ждет встреч с украинскими партнерами в Киеве, а также поддерживает усилия и видение президента Украины Владимира Зеленского.