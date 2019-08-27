Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь

“Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и агрессивная политика Путина также может содержать какие-то конструкции по Беларуси”, — приводит издание слова экс-посла США в Украине Джона Хербста.

“Беларусь уже давно зависит от Москвы при помощи энергетических субсидий, чтобы поддерживать свою больную экономику. Страна служила лояльным буфером между Россией и Европейским Союзом”, — добавляется в сообщении издания. — “Но вторжение России на восток Украины в 2014 году заставило белорусского президента Александра Лукашенко искать более тесных связей как с Китаем, так и с Западом, отмечает издание”.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в будущем ждет встреч с украинскими партнерами в Киеве, а также поддерживает усилия и видение президента Украины Владимира Зеленского.