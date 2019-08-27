Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 43949 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 66313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122959 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133385 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123707 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126762 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129222 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153032 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151032 просмотра

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Актуальное
Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь

Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь

Киев  •  УНН

 • 8766 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует до конца этой недели посетить Беларусь. Как сообщает издание Foreign Policy, Болтон является самым высокопоставленным чиновником США в этом веке, который посетит Беларусь, передает УНН. Отмечается, что эта поездка спровоцирует “гнев Кремля”.

“Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и агрессивная политика Путина также может содержать какие-то конструкции по Беларуси”, — приводит издание слова экс-посла США в Украине Джона Хербста.

“Беларусь уже давно зависит от Москвы при помощи энергетических субсидий, чтобы поддерживать свою больную экономику. Страна служила лояльным буфером между Россией и Европейским Союзом”, — добавляется в сообщении издания. — “Но вторжение России на восток Украины в 2014 году заставило белорусского президента Александра Лукашенко искать более тесных связей как с Китаем, так и с Западом, отмечает издание”.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в будущем ждет встреч с украинскими партнерами в Киеве, а также поддерживает усилия и видение президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские Национальные Новости

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