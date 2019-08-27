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Радник Трампа протягом тижня відвідає Білорусь

Радник Трампа протягом тижня відвідає Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон планує до кінця цього тижня відвідати Білорусь. Як повідомляє видання Foreign Policy, Болтон є найбільш високопоставленим чиновником США в цьому столітті, що відвідає Білорусь, інформує УНН. Зазначається, що ця поїздка спровокує “гнів Кремля”.

“Болтон добре розуміє, що Путін проводить агресивну політику, і що агресивна політика Путіна також може містити якісь конструкції щодо Білорусі”, — наводить видання слова експосла США в Україні Джона Гербста.

“Білорусь вже давно залежить від Москви щодо енергетичних субсидій, щоб підтримувати свою хвору економіку. Країна служила лояльним буфером між Росією та Європейським Союзом”, — додається у повідомленні видання. — “Але вторгнення Росії на схід України в 2014 році змусило білоруського президента Олександра Лукашенка шукати тісніших зв’язків як з Китаєм, так і з Заходом, зазначає видання”.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у майбутньому чекає зустрічей з українськими партнерами у Києві, а також підтримує зусилля і бачення президента України Володимира Зеленського.

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