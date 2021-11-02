Раде рекомендовали поддержать заявление об увольнении главы Минреинтеграции Резникова

Цитата:

"На заседании комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова А.Ю.", - написал в своем Telegram Мельничук.

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Слуги народа" на заседании фракции позже вынесли ряд кадровых решений. Так, Алексей Резников заходит на должность министра обороны, а Ирина Верещук - на руководителя Минреинтеграции.