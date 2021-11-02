Раді рекомендували підтримати заяву про звільнення голови Мінреінтеграції Резнікова

Цитата:

"На засіданні комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати заяву про звільнення з посади віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова О.Ю", - написав у своєму Telegram Мельничук.

Доповнення

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

"Слуги народу" на засіданні фракції згодом винесли низку кадрових рішень. Так, Олексій Резніков заходить на посаду міністра оборони, а Ірина Верещук - на керівника Мінреінтеграції.