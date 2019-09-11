Рада включила в повестку дня законопроект о концессии

“Ставлю на голосование предложение включить в повестку дня проект закона 1046 „О концессии“... Решение принято”, — отметил Разумков.

Целью проекта Закона является совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, соответствующие международной практике. Законопроектом предлагается урегулирования процедуры проведения концессионных конкурсов, заключение концессионных договоров, реализацию проектов на условиях концессии.

Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.