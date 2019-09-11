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Рада включила до порядку денного законопроект про концесію

Рада включила до порядку денного законопроект про концесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати включили до порядку денного законопроект про концесію. Відповідне рішення підтримали 272 парламентарів, передає кореспондент УНН.

“Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного проект закону 1046 „Про концесію“... Рішення ухвалено”, — зазначив Разумков.

Метою проекту Закону є удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розбудову інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці. Законопроектом пропонується врегулювання процедури проведення концесійних конкурсів, укладення концесійних договорів, реалізацію проектів на умовах концесії.

Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.

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