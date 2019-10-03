Рада отложила рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении на несколько недель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламентарии решили отложить на несколько недель рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Это (отсрочка рассмотрения законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение - ред.) перспектива ближайших недель. Если мы откладываем законопроект, то это вопрос дней, когда мы должны решить этот вопрос", - отметила Верещук.
По ее словам, народные депутаты из фракции "Слуга народа" не пришли к согласию по этому законопроекту по отдельным пунктам, которые могут иметь различное толкование. И чтобы не принимать отдельно изменения в только что принятый законопроект, нардепы решили пока снять его с повестки дня.
При этом она добавила, что в целом фракция поддержит законопроект о незаконном обогащении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил за незаконное обогащение лишать свободы на срок от 5 до 10 лет.