Рада відклала розгляд законопроекту щодо незаконного збагачення на кілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі вирішили відкласти на кілька тижнів розгляд законопроекту щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це заявила представник уряду в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Це (відтермінування розгляду законопроекту щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення – ред.) перспектива найближчих тижнів. Якщо ми відкладаємо законопроект, то це питання днів, коли ми маємо вирішити це питання", - зазначила Верещук.
За її словами, народні депутати з фракції "Слуга народу" не дійшли згоди щодо цього законопроекту по окремих пунктах, які можуть мати різне тлумачення. І щоб не приймати окремо зміни до щойно ухваленого законопроекту, нардепи вирішили наразі зняти його з порядку денного.
При цьому вона додала, що в цілому фракція підтримає законопроект про незаконне збагачення.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував за незаконне збагачення позбавляти волі на строк від 5 до 10 років.