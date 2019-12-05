Рада приняла за основу законопроект об отчетности партий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона № 2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции предусматривает решение проблем, связанных с правовым регулированием деятельности политических партий, возникших в связи с применением Закона "О политических партиях в Украине" на практике.
Кроме того, законопроект направлен на уменьшение функциональной нагрузки на представителей партий, ответственных за подготовку и представление финансовых отчетов партий в НАПК, повышение эффективности осуществления НАПК своих контрольных полномочий в сфере финансирования политики.
А также законопроект предусматривает создание условий для внедрения эффективного независимого внешнего и внутрипартийного контроля за финансированием деятельности партий и использованием ими средств.
Парламентарии сократили вполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий.