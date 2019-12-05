Рада ухвалила за основу законопроект щодо звітності партій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект закону №2336 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2336 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції передбачає вирішення проблем, пов’язаних з правовим регулюванням діяльності політичних партій, які виникли у зв’язку із застосуванням Закону “Про політичні партії в Україні” на практиці.
Окрім того, законопроект спрямований на зменшення функціонального навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку та подання фінансових звітів партій до НАЗК, підвищення ефективності здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень у сфері фінансування політики.
А також законопроект передбачає створення умов для впровадження ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів.
Парламентарі скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читанні. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України.
Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачені видатки на державне фінансування партій.