Рада сегодня повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета
Киев • УНН
Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета по правам человека. «Слуга народа» показала самый высокий процент голосования за это решение, другие фракции призывают поддержать.
Верховная Рада сегодня повторно рассмотрит постановление об исключении нардепа Юрия Бойко из комитета по правам человека, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Сегодня Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ", - написал глава фракции "Слуги народа", нардеп Давид Арахамия в Telegram.
"Вторая серия сериала "Выгоняем Бойко из комитета". Опять будем рассматривать это постановление", - подтвердил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
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Арахамия при этом призвал "сегодня фракции, группы и их лидеров" "не бежать из зала во время голосования, не прятаться, а проголосовать об исключении Юрия Бойко".
Напомним
Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами.
Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.
А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ.
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