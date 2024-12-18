Рада не смогла отозвать Бойко из комитета: не хватило голосов
Киев • УНН
Парламент не смог отозвать Юрия Бойко из комитета ВР по вопросам прав человека - «за» проголосовали только 217 депутатов. Ранее Бойко распространял пророссийские нарративы в TikTok и был вызван на допрос в СБУ.
Верховная Рада не смогла отозвать народного депутата Юрия Бойко из парламентского комитета по вопросам прав человека - "за" проголосовали только 217 депутатов, сообщили в депутатском корпусе в среду, пишет УНН.
Детали
"Парламент провалил решение об отзыве Бойко из комитета. Только 217 голосов. Вот и есть способность парламента по борьбе с коллаборантами", - указал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин в Telegram.
"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "За" только - 217", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"Бойко не выгнали из комитета. Не хватило голосов", - добавил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Напомним
Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами.
Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.
А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ.
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