Рада не смогла отозвать Бойко из комитета: не хватило голосов

ukenru
Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
11:44 • 54840 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
10:25 • 106913 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 107962 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 103645 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 108669 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 150070 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149166 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165638 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 168369 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 164651 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 103244 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 77183 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105823 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 36503 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 62660 просмотра
публикации
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 62660 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105823 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 125908 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 131140 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 173091 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 20924 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 36503 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 77183 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 103244 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

 • 109801 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рада не смогла отозвать Бойко из комитета: не хватило голосов

Рада не смогла отозвать Бойко из комитета: не хватило голосов

Киев  •  УНН

 • 8738 просмотра

Read in English

Парламент не смог отозвать Юрия Бойко из комитета ВР по вопросам прав человека - «за» проголосовали только 217 депутатов. Ранее Бойко распространял пророссийские нарративы в TikTok и был вызван на допрос в СБУ.

Верховная Рада не смогла отозвать народного депутата Юрия Бойко из парламентского комитета по вопросам прав человека - "за" проголосовали только 217 депутатов, сообщили в депутатском корпусе в среду, пишет УНН.

Детали

"Парламент провалил решение об отзыве Бойко из комитета. Только 217 голосов. Вот и есть способность парламента по борьбе с коллаборантами", - указал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин в Telegram.

"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "За" только - 217", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Бойко не выгнали из комитета. Не хватило голосов", - добавил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Напомним

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.   

А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ. 

Бойко после допроса в СБУ назвал путина военным преступником и извинился за свои заявления17 дек. 2024, 14:35 • 15184 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
tiktokТикТок
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
verkhovna-radaВерховная Рада