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Бойко после допроса в СБУ назвал путина военным преступником и извинился за свои заявления

Бойко после допроса в СБУ назвал путина военным преступником и извинился за свои заявления

Киев  •  УНН

 • 3251 просмотра

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Нардеп Юрий Бойко после допроса в СБУ записал видеообращение, где назвал Путина военным преступником и извинился перед украинцами. Ранее он критиковал языковую политику и снос памятников.

После допроса в СБУ народный депутат Юрий Бойко записал видео, в котором извинился перед украинцами и назвал Путина военным преступником.  Видео нардеп опубликовал в ТикТок, передает УНН

Детали

"Добрый день, друзья. Вы знаете, мое заявление вызвало резкую реакцию в обществе, поэтому я хочу сделать несколько объяснений. Первое - я точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано российской федерацией и военным преступником путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать то, что мы все должны быть объединены, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние разногласия", - говорит Бойко.

Он призвал всех политиков делать то же самое - объединять страну и объединять людей.

"Делать так, чтобы мы быстрее победили и враг был разбит. Всем оставаться живыми, здоровыми и до новых встреч", - добавил нардеп.

Напомним

Бойко сегодня ходил на допрос в СБУ.  Причиной стало то, что накануне он обнародовал в TikTok ролик, где заявил о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви. 

Впоследствии депутаты подали постановление об отзыве Бойко из Комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика