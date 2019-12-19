Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ по повышению безопасности автомобильных дорог

Финансовое соглашение предусматривает предоставление Украине государственной гарантии Европейскому инвестиционному банку по обеспечению реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

По мнению авторов законопроекта, реализация позволит снизить количество ДТП и снизить степень тяжести их последствий, увеличить долю перемещений велотранспортом, пешком или общественным транспортом в общих объемах перевозок, снизить количество поездок частным транспортом, сократить время пребывания пассажиров на остановках общественного транспорта, а также уменьшить эксплуатационные расходы владельцев автомобилей и выбросы вредных веществ в воздух.

Напомним, председатель сектора "Инфраструктура" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притомонов отметил, что в Украине 90% дорог находятся в аварийном состоянии, из-за чего увеличивается уровень опасности на дороге.