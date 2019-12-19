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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 35317 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 100964 просмотра

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5 марта, 17:33 • 134480 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139266 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ по повышению безопасности автомобильных дорог

Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ по повышению безопасности автомобильных дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли законопроект "О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком" по повышению безопасности автомобильных дорог. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Финансовое соглашение предусматривает предоставление Украине государственной гарантии Европейскому инвестиционному банку по обеспечению реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

По мнению авторов законопроекта, реализация позволит снизить количество ДТП и снизить степень тяжести их последствий, увеличить долю перемещений велотранспортом, пешком или общественным транспортом в общих объемах перевозок, снизить количество поездок частным транспортом, сократить время пребывания пассажиров на остановках общественного транспорта, а также уменьшить эксплуатационные расходы владельцев автомобилей и выбросы вредных веществ в воздух.

Напомним, председатель сектора "Инфраструктура" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притомонов отметил, что в Украине 90% дорог находятся в аварийном состоянии, из-за чего увеличивается уровень опасности на дороге.

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