Аварійний стан доріг в Україні оцінили у 90%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні 90% доріг перебувають в аварійному стані, через що збільшується рівень небезпеки на дорозі. Про це під час круглого столу "Будівництво і ремонт автомобільних доріг: як вирішити одвічну українську проблему?" повідомив голова сектору "Інфраструктура" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Владислав Притомонов, передає кореспондент УНН.
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"170 тис. км - загальна протяжність доріг. 90% доріг знаходяться в аварійному стані, через що зростає рівень небезпеки на дорозі. Також збільшується знос транспортного засобу", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні 814 мостів потребують реконструкції або капітального ремонту.
Також нагадаємо, у наступному році в Україні планують відновити 4 тис. км доріг.