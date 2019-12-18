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Аварійний стан доріг в Україні оцінили у 90%

Аварійний стан доріг в Україні оцінили у 90%

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні 90% доріг перебувають в аварійному стані, через що збільшується рівень небезпеки на дорозі. Про це під час круглого столу "Будівництво і ремонт автомобільних доріг: як вирішити одвічну українську проблему?" повідомив голова сектору "Інфраструктура" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Владислав Притомонов, передає кореспондент УНН.

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"170 тис. км - загальна протяжність доріг. 90% доріг знаходяться в аварійному стані, через що зростає рівень небезпеки на дорозі. Також збільшується знос транспортного засобу", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні 814 мостів потребують реконструкції або капітального ремонту.

Також нагадаємо, у наступному році в Україні планують відновити 4 тис. км доріг.

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