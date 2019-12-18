Аварийность дорог в Украине оценили в 90%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине 90% дорог находятся в аварийном состоянии, из-за чего увеличивается уровень опасности на дороге. Об этом во время круглого стола "Строительство и ремонт автомобильных дорог: как решить извечную украинскую проблему?" сообщил глава сектора "Инфраструктура" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притомонов, передает корреспондент УНН.
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"170 тыс. км - общая протяженность дорог. 90% дорог находятся в аварийном состоянии, из-за чего возрастает уровень опасности на дороге. Также увеличивается износ транспортного средства", - отметил он.
Напомним, в Украине 814 мостов требуют реконструкции или капитального ремонта.
Также напомним, в следующем году в Украине планируют возобновить 4 тыс. км дорог.