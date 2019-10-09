Мінінфраструктури озвучило, які дороги стануть платними
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні планують зробити платними три автодороги. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Наразі є декілька варіантів, які обговорюються, ми маємо зробити техніко-економічні обґрунтування, розрахунки. Мова йде про Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква - Київ. Це ті ділянки, які можуть бути платними", - сказав Криклій.
За його словами, на Одеській трасі проїзд поки що залишиться безкоштовним.
Нагадаємо, міністерство інфраструктури за п'ять років планує збудувати і відновити 24 тис. км українських доріг.