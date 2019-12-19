Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ щодо підвищення безпеки автомобільних доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили законопроект "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком" щодо підвищення безпеки автомобільних доріг. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Фінансова угода передбачає надання Україною державної гарантії Європейському інвестиційному банку щодо забезпечення реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".
На думку авторів законопроекту, реалізація дасть змогу зменшити кількість ДТП та знизити рівень тяжкості їх наслідків, збільшити частку переміщень велотранспортом, пішки або громадським транспортом у загальних обсягах перевезень, знизити кількість поїздок приватним транспортом, скоротити час перебування пасажирів на зупинках громадського транспорту, а також зменшити експлуатаційні витрати власників автомобілів та викиди шкідливих речовин у повітря.
Нагадаємо, голова сектору "Інфраструктура" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Владислав Притомонов зазначив, що в Україні 90% доріг перебувають в аварійному стані, через що збільшується рівень небезпеки на дорозі.