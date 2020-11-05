Рада поддержала компенсации за задержки пенсий и зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении компенсаций за задержки выплаты пенсий и зарплат, в частности. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Проектом акта (№3817) предлагается определить исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация, включив в этот перечень пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан. Также проектом акта уточняются источники выплаты такой компенсации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для Фонда борьбы с коронавируса.