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Рада підтримала компенсації за затримки пенсій і зарплат

Рада підтримала компенсації за затримки пенсій і зарплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект щодо надання компенсацій через затримки виплати пенсій і зарплат, зокрема. Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Проектом акта (№3817) пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати, яких громадянам нараховується компенсація, включивши до такого переліку пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян. Також проектом акта уточнюються джерела виплати такої компенсації”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким в цьому році передбачається виділення 1,4 млрд грн на зарплати шахтарям та перерахунок коштів для Фонду боротьби з коронавірусом.

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