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Рада не поддержала закон о 8 годах заключения за слив данных из госреестров

Рада не поддержала закон о 8 годах заключения за слив данных из госреестров

Киев  •  УНН

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Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об уголовной ответственности за утечку информации из госреестров. Документ предусматривал до 8 лет лишения свободы за такие нарушения во время военного положения.

Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект, который предусматривал бы наказание в виде 8 лет за решеткой за слив информации из госреестров наказания. Документ был отправлен на повторное второе чтение. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10242.

Детали

"Рада провалила зашкварный закон №10242 об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. В общей сложности лишь - 213. Отправили на повторное второе - 229", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, планировалось ввести наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет за обнародование информации из государственных реестров во время военного положения.

Такое же наказание будет и за несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации в условиях военного положения.

От шести до восьми лет планирует наказывать за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней в условиях военного положения.

Кроме того, Железняк уточнил, что в законопроекте содержится норма, которая предусматривает возврат конфискованного имущества лицам, которые были задержаны за коррупцию и пошли на сделки со следствием.

Дополнение

Указанный законопроект был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года. В январе 2024 года он был принят за основу. В июле этого года Рада пыталась принять его во втором чтении, однако не хватило голосов и он был отправлен на повторное второе чтение.

27 ноября профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил законопроект к повторному второму чтению и рекомендовал парламенту принять его во повторном втором чтении и в целом как закон, в редакции, предложенной комитетом, с необходимыми технико-юридическими правками.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников назначать меньший срок заключения чем требует Уголовный кодекс.

Павел Башинский

Павел Башинский

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