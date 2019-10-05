Пять человек убиты в ходе новых столкновений в столице Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Пять человек были убиты в ходе новых столкновений между протестующими и полицией в иракской столице Багдаде. Об этом со ссылкой на данные полиции и в медучреждениях сообщает в субботу Reuters, передает УНН.
"Пять человек были убиты в результате новых столкновений между протестующими и полицией в Багдаде", - пишет издание.
По данным парламентской комиссии по правам человека, которые приводит BBC, количество погибших в результате продолжающихся антиправительственных акций протеста в Ираке приблизилась к 100.
Сообщается, что силы безопасности снова использовали боевые патроны.
Демонстранты говорят, что они выступают против безработицы, плохих общественных услуг и коррупции.
Ранее было известно о 90 погибших.