П'ятьох людей вбито під час нових зіткнень у столиці Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. П'ятеро людей були вбиті під час нових зіткнень між протестувальниками і поліцією в іракській столиці Багдаді. Про це з посиланням на дані поліції і в медустановах повідомляє в суботу Reuters, передає УНН.
"П'ять осіб було вбито в результаті нових зіткнень між протестувальниками і поліцією в Багдаді", - пише видання.
За даними парламентської комісії з прав людини, які наводить ВВС, кількість загиблих в результаті триваючих антиурядових акцій протесту в Іраку наблизилася до 100.
Повідомляється, що сили безпеки знову використовували бойові патрони.
Демонстранти кажуть, що вони виступають проти безробіття, поганих громадських послуг і корупції.
Раніше було відомо про 90 загиблих.