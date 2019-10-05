Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 90 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Іраку кількість загиблих під час антиурядових протестів за три дні зросла до 90 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Кількість загиблих під час антикорупційних протестів в Іраку перевищила 90 осіб. Кількість поранених становить близько 4000 осіб", - повідомили у Державній комісії з прав людини в Багдаді в суботу.
Зазначається, що загиблі є як серед протестувальників, так і серед поліцейських.
Нагадаємо, що протести почалися в Багдаді у вівторок і протягом наступних днів охопили кілька провінцій.
1 жовтня сотні демонстрантів зібралися на головній площі Тахрір у столиці Іраку, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття і поганих громадських послуг, зокрема відключення електроенергії і нестачі води.