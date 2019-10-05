Число погибших во время протестов в Ираке возросло до 90 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Ираке число погибших во время антиправительственных протестов за три дня выросло до 90 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Количество погибших во время антикоррупционных протестов в Ираке превысило 90 человек. Число раненых составляет около 4000 человек", - сообщили в Государственной комиссии по правам человека в Багдаде в субботу.
Отмечается, что погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских.
Напомним, что протесты начались в Багдаде во вторник и в течение последующих дней охватили несколько провинций.
1 октября сотни демонстрантов собрались на главной площади Тахрир в столице Ирака, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.