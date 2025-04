Пятисекундное видео напугало соцсети

Запись длится 5 секунд. На нем мальчик смотрит на свое отражение в зеркало, а потом уходит. Автору и многим пользователям показалось, что отражение движется быстрее мальчика.

Некоторые пользователи "обвинили" в этом потусторонние силы. Люди называли видео "пугающим", а некоторые советовали вызвать экзорциста.



В свою очередь, другие считают, что оптическую иллюзию создал "угол" под которым американка снимала видео.

Однако, часть пользователей быстро нашли объяснение странному эффекту на кадрах. По их словам это эффект "ролинг-шаттер", который возникает в камерах, которые не фиксируют изображение сразу, а сканируют его, двигаясь сверху вниз, слева направо, и тому подобное. Из-за этого, часть изображения в зеркале опережает мальчика.



the more i watch this, the crazier it gets.