Пятисекундное видео напугало соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. оАмериканка выложила видео в Twitter, которое вызвало волну обсуждений по поводу его реальности. За четыре дня оно собрал почти 4 миллиона просмотров и более 112 000 репост, передает УНН со ссылкой на профиль пользователя.
Запись длится 5 секунд. На нем мальчик смотрит на свое отражение в зеркало, а потом уходит. Автору и многим пользователям показалось, что отражение движется быстрее мальчика.
Некоторые пользователи "обвинили" в этом потусторонние силы. Люди называли видео "пугающим", а некоторые советовали вызвать экзорциста.
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В свою очередь, другие считают, что оптическую иллюзию создал "угол" под которым американка снимала видео.
Однако, часть пользователей быстро нашли объяснение странному эффекту на кадрах. По их словам это эффект "ролинг-шаттер", который возникает в камерах, которые не фиксируют изображение сразу, а сканируют его, двигаясь сверху вниз, слева направо, и тому подобное. Из-за этого, часть изображения в зеркале опережает мальчика.
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the more i watch this, the crazier it gets.