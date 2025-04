П’ятисекундне відео налякало соцмережі

Запис триває 5 секунд. На ньому хлопчик дивиться на своє відображення в дзеркало, а потім відходить. Авторці та багатьом користувачам здалося, що відображення рухається швидше за хлопчика.

Деякі користувачі "звинуватили" в цьому потойбічні сили. Люди називали відео "лякаючим", а деякі радили викликати екзорциста.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Китаї знайшли скелет черепахи з дзьобом

В свою чергу, інші вважають, що оптичну ілюзію створив "кут" під яким американка знімала відео.

Проте, частина юзерів швидко знайшли пояснення дивному ефекту на кадрах. За їх словами це ефект "ролінг-шаттера", який виникає у камерах, які не фіксують зображення одразу, а сканують його, рухаючись зверху вниз, зліва направо, тощо. Через це, частина зображення у дзеркалі випереджує хлопчика.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, знайдений в Александрії

the more i watch this, the crazier it gets.