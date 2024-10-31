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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО сбила три "шахеды" над Черкасской областью: повреждены предприятия

ПВО сбила три "шахеды" над Черкасской областью: повреждены предприятия

Киев  •  УНН

06:58 • 7211 просмотра

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В Черкасской области силы ПВО уничтожили три ударных дрона. В результате падения обломков повреждены склад и окна нескольких предприятий в Черкасском районе.

В Черкасской области силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа "Shahed". В результате падения обломков получили повреждения ряд предприятий в регионе, сообщил в четверг начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН

Детали

Председатель ОВА рассказал, что дома в области началась с затяжной тревоги из-за очередных вражеских атак.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожили 3 "шахеды" в небе над Черкасской областью. Прошло без пострадавших.

Однако обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае склад. В другом - окна в здании

- указал Табуретка.

По его словам, обследование территории пока еще продолжается.

Дополнение

По данным ВС ВСУ, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 17 из 43 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 30 октября. российские войска ударили двумя "Искандерамами" и 8 ракетами Х-59/69, две из которых удалось сбить. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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