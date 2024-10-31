ПВО сбила три "шахеды" над Черкасской областью: повреждены предприятия
Киев • УНН
В Черкасской области силы ПВО уничтожили три ударных дрона. В результате падения обломков повреждены склад и окна нескольких предприятий в Черкасском районе.
В Черкасской области силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа "Shahed". В результате падения обломков получили повреждения ряд предприятий в регионе, сообщил в четверг начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
Председатель ОВА рассказал, что дома в области началась с затяжной тревоги из-за очередных вражеских атак.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожили 3 "шахеды" в небе над Черкасской областью. Прошло без пострадавших.
Однако обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе. В одном случае склад. В другом - окна в здании
По его словам, обследование территории пока еще продолжается.
Дополнение
По данным ВС ВСУ, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 17 из 43 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 30 октября. российские войска ударили двумя "Искандерамами" и 8 ракетами Х-59/69, две из которых удалось сбить.