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Путин о переговорах между Украиной и РФ о пленных: обмен будет масштабным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной “близки к финализации”. Об этом пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и другие СМИ РФ.

“Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно. Обмен будет крупным, масштабным”, — сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. “Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил”, — сказал Путин.

Путин сказал, что: “Достаточно сложно было принимать решения по конкретным людям, но подходим к финалу”.

Как писал УНН ранее, вчера Кремль заявил, что не будет анонсировать дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной из-за чувствительности темы. Об этом сказал прес-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели.

Стоит отметить, что “проблематика обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и правоохранительных органов”, МИД РФ на данный момент ничего добавить по этому вопросу. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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