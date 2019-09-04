МЗС Росії: обмін утримуваних осіб РФ і України знаходиться у віданні Москалькової

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Проблематика обміну утримуваних осіб між РФ і Україною є прерогативою уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і правоохоронних органів, МЗС РФ на даний момент нічого додати з цього питання. Про це заявила в середу журналістам офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.