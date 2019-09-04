МЗС Росії: обмін утримуваних осіб РФ і України знаходиться у віданні Москалькової
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Проблематика обміну утримуваних осіб між РФ і Україною є прерогативою уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і правоохоронних органів, МЗС РФ на даний момент нічого додати з цього питання. Про це заявила в середу журналістам офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Відповідаючи на питання про терміни можливого обміну, Захарова зазначила, що кожним питанням повинні займатися офіційно уповноважені люди. “На даному етапі коментувати тему обміну — це виключно прерогатива пані Москалькової і правоохоронних органів, — підкреслила вона. — Уповноважений з прав людини в РФ активним чином займається цією проблематикою, регулярно коментуючи ситуацію в ЗМІ, і мені поки нічого по цій темі додати до вже озвученої інформації”.
“Як тільки у нас з’являться відповідні матеріали, оцінки або необхідність щось прокоментувати, ми це обов’язково зробимо”, — додала Захарова.
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 2 вересня повідомила, що переговори про обмін утримуваними особами тривають. За її словами, для того, щоб він відбувся, потрібно провести ще ряд юридичних процедур.
Як писав УНН, Кремль не буде анонсувати дату обміну між Росією і Україною.