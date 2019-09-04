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Кремль не буде анонсувати дату обміну між Росією і Україною - Пєсков

Кремль не буде анонсувати дату обміну між Росією і Україною - Пєсков

Київ • УНН

 • 11701 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кремль не буде анонсувати дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною через чутливість теми. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливість обміну до кінця тижня, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Тема чутлива. Анонсів тут бути не може. Факт стане відомим”, — сказав Пєсков.

Переговори про обмін утримуваними особами між Росією і Україною тривають, потрібно провести ряд юридичних процедур, повідомила в понеділок уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Відзначимо, раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну утримуваними між Росією і Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.

Як повідомляв УНН, в Офісі Президента України від 2 вересня заявили, що робота по обміну утримуваними з Росією ведеться.

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