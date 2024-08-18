Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом

Глава Кремля Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, прибыл в Азербайджан. Его визит продлится два дня - 18-19 августа, по официальной информации. Об этом сообщает ВВС Азербайджана, передает УНН.

Детали

Путин прибыл в Баку в то время, когда шли боевые действия против украинской армии на российской территории.

По информации Кремля, во время визита будет обсуждаться развитие союзнического и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Также ожидается, что Путин обсудит с президентом Ильхамом Алиевым азербайджано-армянский мирный процесс.

Владимир Путин приезжает в Азербайджан впервые после начала войны против Украины два года назад.

Дополнение

Этот визит также происходит в то время, когда Украина посягает на территорию России, а в России идут боевые действия. После изоляции Запада из-за аннексии украинских земель Владимир Путин пытается укрепить отношения со своими союзниками и наладить новые.

Он подписал союзнический договор с Азербайджаном в дни вступления его армии на территорию Украины. Несмотря на то, что правительство Азербайджана поддерживает хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина. Этот государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что людей с ним не мало.

Свой предыдущий государственный визит Путин посетил Северную Корею и Вьетнам.

Начав войну в Украине, Россия прекратила экспорт газа в страны Европы из-за санкций Запада. Зато Азербайджан подписал соглашение с Европейским Союзом и согласился экспортировать больше газа в европейские страны, которые Россия перекрыла.

Политолог Фуад Шахбазов считает, что главными целями нынешнего визита Владимира Путина в Азербайджан являются экономические и энергетические вопросы.

По его словам, во время визита может быть подписан новый документ о транспортировке газа между Азербайджаном и Россией.

«Может быть подписан документ о транспортировке российского газа в Азербайджан и увеличение объемов транспортировки азербайджанского газа в Европу вместо этого. То есть российский газ можно использовать для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, может быть подписан какой-то документ об экономическом сотрудничестве», - сказал Фуад Шахбазов.

По словам господина Шахбазова, еще одной целью этого визита может стать усиление позиций России в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Он считает, что западные институты в последнее время активизировались в мирном процессе между двумя странами, и что есть интерес к России, которая посещает регион, чтобы восстановить свое «относительно утраченное влияние».

«Этот визит имеет целью подтвердить интерес России к региону», - сказал Фуад Шахбазов.

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