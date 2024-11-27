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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин прибыл в Астану: военные самолеты рисовали в небе триколор, пассажирские борта в ожидании кружили над Казахстаном

Киев  •  УНН

 • 1944 просмотра

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Путин совершил государственный визит в Казахстан для переговоров с Токаевым.

Flightradar не зафиксировал борт кремлевского диктатора, в то же время другие воздушные суда вынуждены были кружить, ожидая приземления Путина в Астане.

Передает УНН со ссылкой на СМИ рф и Казахстана.

детали

С государственным визитом в Казахстан прибыл президент России Владимир Путин. Пока самолет Путина приближался к Астане, другие суда кружили над Казахстаном. Flightradar, публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, очевидно больше не показывает борт кремлевского диктатора.

В программе визита Путина запланированы переговоры на высшем уровне. Появление российского диктатора в Астане совпадает во времени с заседанием ОДКБ, в котором Казахстан председательствует. Как пишут газеты рф, на приветственных баннерах в Астане к Путину обратились "Ваше Превосходительство", в соответствии с протоколом госвизита президента. Прошел торжественный марш представителей Вооруженных сил Казахстана. В небе самолеты Республики Казахстан нарисовали триколор рф.

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Также сообщается, что Путин встретился с президентом Казахстана Тукаевым для запланированных переговоров: оба обсудят "широкий круг вопросов, в частности двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы".

Накануне газета " Казахстанская правда "опубликовала статью" Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и направленный в будущее", был подписан именем Владимира Путина. В тексте сказано, что Россия и Казахстан "в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка".

путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский23 нояб. 2024, 16:05 • 37011 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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