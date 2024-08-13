Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

В ночь на 13 августа над Украиной было видно северное сияние, что нехарактерно для наших широт. Явление наблюдалось вместе с метеорным потоком Персеиды благодаря антициклону, обусловившему ясную погоду. Об этом сообщил во вторник Волынский областной центр по гидрометеорологии, пишет УНН.

В ночь на вторник, 13 августа, над территорией Украины наблюдалось северное сияние, что не является характерным для наших широт. Пурпурный свет можно было наблюдать в сочетании с метеорным потоком Персеиды - сообщили в ведомстве.

Указано, что несвойственное явление заметили и на Волыни, в Маневичах.

Отмечается, что обычно северное сияние можно наблюдать в полярных широтах 90-70°, Украина же находится на широте 52-44°.

"Возможность любоваться этим явлением была благодаря антициклону, который обусловливал малооблачную погоду без осадков. Похожая синоптическая ситуация продержится еще до конца рабочей недели", - указано в сообщении.

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