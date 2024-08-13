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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 11:35  •  567 просмотра

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В ночь на 13 августа над Украиной было видно северное сияние, что нехарактерно для наших широт. Явление наблюдалось вместе с метеорным потоком Персеиды благодаря антициклону, обусловившему ясную погоду.

В ночь на 13 августа над Украиной было видно северное сияние, что нехарактерно для наших широт. Явление наблюдалось вместе с метеорным потоком Персеиды благодаря антициклону, обусловившему ясную погоду. Об этом сообщил во вторник Волынский областной центр по гидрометеорологии, пишет УНН.  

В ночь на вторник, 13 августа, над территорией Украины наблюдалось северное сияние, что не является характерным для наших широт. Пурпурный свет можно было наблюдать в сочетании с метеорным потоком Персеиды

- сообщили в ведомстве.

Указано, что несвойственное явление заметили и на Волыни, в Маневичах.

Отмечается, что обычно северное сияние можно наблюдать в полярных широтах 90-70°, Украина же находится на широте 52-44°.

"Возможность любоваться этим явлением была благодаря антициклону, который обусловливал малооблачную погоду без осадков. Похожая синоптическая ситуация продержится еще до конца рабочей недели", - указано в сообщении.

Північне сяйво освітило нічне небо в Україні: фото11 мая 2024, 08:51 • 100891 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоМультимедиаУНН Lite
volinskaya-oblastВолынская область
ukrainaУкраина
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