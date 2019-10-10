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Психолог оценила способность Зеленского выдержать многочасовой пресс-марафон

Киев • УНН

 • 27492 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обладает достаточным физическим и психологическим здоровьем, а также достаточным опытом для того, чтобы в течение многих часов выступать публично, однако ему до сих пор не комфортно в роли политика. Такое мнение выразила психотерапевт, член Ассоциации выпускников медицинской школы Гарварда Тина Берадзе в комментарии корреспонденту УНН.

Психолог оценила способность Зеленского выдержать многочасовой пресс-марафон

"Он молод, он здоров, он в хорошей физической форме. Все физические данные у него в порядке – другой вопрос, психологическое же состояние зависит от того, насколько ему удобно отвечать на те вопросы, которые ему задают. Это же выдержка нужна, но и в этом он мастер", - отметила Берадзе.

По ее словам, Владимир Зеленский в течение многих лет до того, как стать Президентом, работал на телевидении и даже снимался в кино, поэтому для него – обычная работа говорить длинные монологи, проводить публичные выступления, сутками находится в объективе видеокамер.

"Он может это делать целый день – он тренирован в этом отношении и психологически, и физически, ведь это всегда видно, насколько комфортно и естественно человеку в его роли. Ведь для него, чисто с психологической точки зрения, это (президентство – ред.) очень большой стресс, он до конца не понимает, куда он попал, ведь он никогда не был связан с политикой. Он пришел и растерялся, он должен научиться, а время идет", - подчеркнула эксперт.

Тем не менее, по словам психотерапевта, роль политика для него новая и непривычная, неестественная, поэтому в ней он чувствует себя неуютно.

"Он Президент, но он не очень понимает, что с этим делать", - пояснила психотерапевт.

При этом она уточнила, что для лектора считается нормальным читать лекции по 8-9 часов в день, однако при этом специалисты рекомендуют делать перерывы через каждые полтора часа.

Напомним, на сегодняшней пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве зарегистрировали более 300 журналистов.

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