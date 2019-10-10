Психолог оценила способность Зеленского выдержать многочасовой пресс-марафон

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обладает достаточным физическим и психологическим здоровьем, а также достаточным опытом для того, чтобы в течение многих часов выступать публично, однако ему до сих пор не комфортно в роли политика. Такое мнение выразила психотерапевт, член Ассоциации выпускников медицинской школы Гарварда Тина Берадзе в комментарии корреспонденту УНН.