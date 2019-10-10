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Психолог оцінила здатність Зеленського витримати багатогодинний прес-марафон

Київ • УНН

 • 27492 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський володіє достатнім фізичним і психологічним здоров'ям, а також має достатній досвід для того, щоб протягом багатьох годин виступати публічно, проте йому до цих пір не комфортно в ролі політика. Таку думку висловила психотерапевт, член Асоціації випускників медичної школи Гарварда Тіна Берадзе у коментарі кореспонденту УНН.

Психолог оцінила здатність Зеленського витримати багатогодинний прес-марафон

"Він молодий, він здоровий, він в хорошій фізичній формі. Всі фізичні дані у нього в порядку - інше питання, психологічний же стан залежить від того, наскільки йому зручно відповідати на ті питання, які йому ставлять. Це ж витримка потрібна, але і в цьому він майстер", - зазначила Берадзе.

За її словами, Володимир Зеленський протягом багатьох років до того, як стати Президентом, працював на телебаченні і навіть знімався в кіно, тому для нього - звичайна робота говорити довгі монологи, проводити публічні виступи, цілодобово знаходиться в об'єктиві відеокамер.

"Він може це робити цілий день - він тренований в цьому плані і психологічно, і фізично, адже це завжди видно, наскільки комфортно і природно людині в його ролі. Адже для нього, чисто з психологічної точки зору, це (президентство - ред.) дуже великий стрес, він до кінця не розуміє, куди він потрапив, адже він ніколи не був пов'язаний з політикою. Він прийшов і розгубився, він повинен навчитися, а час йде", - наголосила експерт.

Проте, за словами психотерапевта, роль політика для нього нова і незвична, неприродна, тому в ній він почувається незатишно.

"Він Президент, але він не дуже розуміє, що з цим робити", - пояснила психотерапевт.

При цьому вона уточнила, що для лектора вважається нормальним читати лекції по 8-9 годин на день, однак при цьому фахівці рекомендують робити перерви через кожні півтори години.

Нагадаємо, на сьогоднішній прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві зареєстрували понад 300 журналістів.

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