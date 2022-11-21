"Прямых последствий сейчас не будет, россия еще в 2020 году об этом позаботилась" - политолог прокомментировал решение суда по делу МН17

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«Это только первое решение, весной ожидаются новые. То есть это только начало процесса, и он будет еще продолжаться. Относительно последствий и приговора трем из четырех обвиняемых: прямых последствий сейчас не будет, потому что россия еще в 2020 году об этом позаботилась, когда меняла конституцию и ввела поправки о том, что внутреннее законодательство имеет преимущество над международным. Поэтому решение международных судов, тем более нидерландского, не является обязательным к исполнению. С точки зрения внутреннего законодательства, у них нет никаких обязательств выдать этих преступников. Поэтому, пока путин находятся у власти, пока в россии не будут возобновлены соглашения о верховенстве международных инстанций, ничего не изменится», – рассказал Яли.

Детали

Относительно того, чем это решение важно, если весь мир и раньше понимал причастность россии к сбитию малайзийского "Боинга", он указал, что тем, что теперь это принято де-юре. Ведь для международного сообщества, для демократического мира только суд определяет виновных.

«Это позволяет родственникам погибших хотя бы требовать, в частности, от Нидерландов вести переговоры с россией о выплате компенсаций. Но это будет долго, особенно сейчас, когда Нидерланды помогают Украине оружием и финансами. Кроме того, россия не согласится на это, потому что таким образом она признает свою вину. А она ее не признает – уже были официальные заявления от российских чиновников по поводу непризнания этих приговоров. Так что с практической точки зрения пока не следует ожидать результатов. Тем более, что там целый ряд судебных тяжб, и уже были анонсированы нидерландской стороной следующие приговоры», – отметил политолог.

Также, по его словам, не удастся пока привлечь к ответственности и российское руководство, ведь для этого необходимо предоставить соответствующие доказательства. Пока их нет.

«Никто не давал показания. А без предоставления показаний непосредственных исполнителей не следует ожидать подобных приговоров. Должны быть свидетели, которые предоставят доказательства. Или, как в этом случае, использовать в качестве доказательств перехваты разговоров СБУ этих преступников. Однако, вряд ли путин лично звонил и отдавал приказы», – добавил политолог.

Дополнение

17 ноября суд в Нидерландах пришел к выводу, что пассажирский самолет Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", ракету выпустили со стороны временно оккупированного поселка Первомайское Донецкой области.

Окружной суд города Гаага признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были пособниками по сбитию самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама. В результате этого страшного преступления 298 невинных людей потеряли жизнь.

Решение суда является знаковым событием для установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления, заявили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел рф раскритиковало вердикт и заявило, что это якобы “наносит репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов”.