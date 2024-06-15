Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал провокацией накануне Саммита мира публикацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой "списков военных, которые готовы вернуться", передает УНН.

"Удивлен публикацией российской уполномоченной по правам человека, в которой говорится о просьбе в содействии осуществлению обменов военнопленными. Ведь только сегодня состоялась коммуникация с российской стороной и передача писем от пленных. Однако во время этой коммуникации та сторона не озвучила никаких просьб о возвращении домой военных", - написал Лубинец в Telegram.

Он также отметил, что во время этой коммуникации украинская сторона предложила российской совместно осуществлять мониторинг физического состояния военных, которые возвращаются во время процессов репатриации, и соблюдения норм Женевских конвенций. Ведь работники нашего офиса присутствуют во время возвращения военных обеих сторон домой.

"Странным выглядят "списки военных, которые готовы вернуться", ведь Украина готова забрать всех защитников и защитниц, включая и по предложенной ранее формуле "всех на всех". Также наше государство создало смешанные медицинские комиссии и до сих пор ждет создания таких же комиссий в РФ. Добавлю, что украинская сторона занимается не обменами, а репатриацией военнопленных, механизм которой определен Женевскими конвенциями. Поэтому такие публикации российской стороны накануне Саммита мира считаю не более чем провокацией", - резюмировал омбудсмен.

Ранее

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обнародовала список украинских военнослужащих, которые "готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных".

Отмечается, что в списке 430 фамилий

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