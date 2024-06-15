Провокація рф напередодні Саміту миру: Лубінець відреагував на публікацію "списків українських полонених, які готові повернутися"
Київ • УНН
Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав провокацією публікацію російського омбудсмена "списків бійців, які готові повернутися" напередодні Саміту миру, заявивши, що Україна готова забрати всіх захисників за формулою "всіх на всіх" і вважає подібні публікації з боку росії нічим іншим, як провокацією.
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав провокацією напередодні Саміту миру публікацію російської омбудсменки тетяни москалькової "списків військових, які готові повернутися", передає УНН.
"Здивований публікацією російської уповноваженої з прав людини, в якій ідеться про прохання у сприянні здійснення обмінів військовополоненими. Адже тільки-но сьогодні відбулася комунікація із російською стороною і передача листів від полонених. Однак під час цієї комунікації та сторона не озвучила жодних прохань щодо повернення додому військових", - написав Лубінець у Telegram.
Він також зауважив, що під час цієї комунікації українська сторона запропонувала російській спільно здійснювати моніторинг фізичного стану військових, які повертаються під час процесів репатріації, та дотримання норм Женевських конвенцій. Адже працівники нашого офісу присутні під час повернення військових обох сторін додому.
"Дивним виглядають "списки військових, які готові повернутися", адже Україна готова забрати усіх захисників та захисниць, включно і й за запропонованою раніше формулою "всіх на всіх". Також наша держава створила змішані медичні комісії і досі чекає на створення таких же комісій у РФ. Додам, що українська сторона займається не обмінами, а репатріацією військовополонених, механізм якої визначений Женевськими конвенціями. Тож такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру вважаю не більше як провокацією", - резюмував омбудсмен.
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Уповноважений з прав людини в росії тетяна москалькова оприлюднила список українських військовослужбовців, які "готові найближчим часом повернутись додому, якщо українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених".
Зазначається, що у списку 430 прізвищю
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