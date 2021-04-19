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Провели более полсотни обысков и открыли десятки дел: в Киевской области разоблачили 36 нелегальных игорных заведений

Провели более полсотни обысков и открыли десятки дел: в Киевской области разоблачили 36 нелегальных игорных заведений

Киев  •  УНН

 • 21325 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Киевской области правоохранители накануне разоблачили 36 нелегальных игорных заведений. Всего изъято более 450 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Цитата

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры правоохранительными органами в течение суток раскрыто 36 нелегальных игорных заведений Киевской области. По фактам занятия игорным бизнесом начато более 40 производств, в рамках которых проведено более полусотни обысков, изъято 458 единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках расследования о подозрении сообщено организатору и четырем участникам преступной группировки по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

Так, по данным следствия, гражданин организовал сеть заведений в разных населенных пунктах Киевской области. Для обеспечения их работы он привлек четырех местных жительниц, которые выполняли обязанности администраторов, кассиров и менеджеров. Отмечается, что они предоставляли услуги игорного бизнеса с возможностью получения выигрышей без соответствующих лицензий, с помощью компьютерной техники с правом доступа к онлайн-казино и специальных программ-симуляторов игровых автоматов. Действовали эти заведения в закрытом режиме с соблюдением строгой конспирации - доступ могли получить только "проверенные клиенты" по предварительной договоренности с администратором.

"В ходе расследования данного уголовного производства правоохранителями проведено около 10 обысков. По их результатам изъято черновые бухгалтерские записи, компьютерную технику с установленным программным обеспечением, флэш-накопители, видеорегистраторы, сетевое оборудование, сотовые телефоны, наличные средства и другие доказательства противоправной деятельности членов группы", - отмечается в сообщении.

Напомним

В марте Кабмин Украины утвердил постановление об утверждении лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр.

Сотрудники СБУ блокировали работу 43 подпольных казино и игорных заведений в шести регионах страны: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

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