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Провели понад пів сотні обшуків та відкрили десятки справ: на Київщині викрили 36 нелегальних гральних закладів

Провели понад пів сотні обшуків та відкрили десятки справ: на Київщині викрили 36 нелегальних гральних закладів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. На Київщині правоохоронці напередодні викрили 36 нелегальних гральних закладів. Загалом вилучено понад 450 комп’ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури правоохоронними органами протягом доби викрито 36 нелегальних гральних закладів на Київщині. За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато більше 40 кримінальних проваджень, у межах яких проведено понад півсотні обшуків, вилучено 458 одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в рамках розслідування про підозру повідомлено організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненої організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Так, за даними слідства, громадянин організував мережу закладів у різних населених пунктах Київської області. Для забезпечення їх роботи він залучив чотирьох місцевих мешканок, які виконували обов’язки адміністраторів, касирів та менеджерів. Зазначається, що вони надавали послуги грального бізнесу із можливістю отримання виграшів без відповідних ліцензій, за допомогою комп’ютерної техніки з правом доступу до онлайн-казино та спеціальних програм-симуляторів гральних автоматів. Діяли ці заклади у закритому режимі з дотриманням суворої конспірації — доступ могли отримати лише “перевірені клієнти” за попередньою домовленістю з адміністратором.

“Під час розслідування даного кримінального провадження правоохоронцями проведено близько 10 обшуків. За їх результатами вилучено чорнові бухгалтерські записи, комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, мережеве обладнання, мобільні телефони, готівкові кошти та інші докази протиправної діяльності членів групи”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

У березні Кабмін України затвердив постанову про затвердження ліцензійних умов з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Співробітники СБУ блокували роботу 43 підпільних казино та гральних закладів у шести регіонах країни: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

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