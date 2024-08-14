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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 11:29  •  7656 просмотра

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Комитет по цифровой трансформации рекомендует ВРУ принять законопроект об оптимизации реестров в сфере азартных игр и лотерей. Предлагается объединить несколько реестров для экономии бюджетных средств и соответствия закону об электронных реестрах.

Проектом усовершенствования публичных электронных реестров могут урегулировать сферу лотерей и азартных игр. Соответствующая рекомендация передана Комитетом по вопросам цифровой трансформации Верховной Раде Украины. Пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничукаа.

Детали

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования функционирования публичных электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере".

Законопроект направлен на приведение законодательных актов в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере в соответствие с требованиями ЗУ "О публичных электронных реестрах", а также имеет целью оптимизацию реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере как части единой транспарентной информационной среды Украины.

По информации ТГ-канала Тараса Мельничука, проектом Закона предлагаются следующие изменения:

  • Внести изменения в Законы Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и "О государственных лотереях в Украине" в части определения положений, предусмотренных частью второй статьи 26 Закона Украины "О публичных электронных реестрах";
  • Оптимизировать реестры. 

Речь идет об объединении с целью экономии бюджетных средств, указанные следующие реестры:

  • Реестр организаторов азартных игр в игорных заведениях казино,
  • Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет,
  • Реестр организаторов букмекерской деятельности.

При этом, Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов и Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет предлагается объединить в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр, содержащий исчерпывающую информацию об организаторах азартных игр, игорные заведения, игровое оборудование, веб-сайты, через которые проводится организация и проведение азартных игр в сети Интернет.

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А также, Единый реестр будет содержать сведения о субъектах хозяйствования, имеющих право на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, лицензию на которую выдает КРАИЛ в соответствии с требованиями ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Кроме того, предлагается:

Объединить Единый реестр государственных лотерей и лицензионный реестр в лотерейной сфере, - в Единый реестр в лотерейной сфере, который будет содержать полную информацию об операторах государственных лотерей и сведения о государственных лотереях, введенных ими.

Уряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр5 июля 2024, 15:28 • 23194 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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