Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проектом усовершенствования публичных электронных реестров могут урегулировать сферу лотерей и азартных игр. Соответствующая рекомендация передана Комитетом по вопросам цифровой трансформации Верховной Раде Украины. Пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничукаа.

Детали

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования функционирования публичных электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере".

Законопроект направлен на приведение законодательных актов в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере в соответствие с требованиями ЗУ "О публичных электронных реестрах", а также имеет целью оптимизацию реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере как части единой транспарентной информационной среды Украины.

По информации ТГ-канала Тараса Мельничука, проектом Закона предлагаются следующие изменения:

Внести изменения в Законы Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и "О государственных лотереях в Украине" в части определения положений, предусмотренных частью второй статьи 26 Закона Украины "О публичных электронных реестрах";

Оптимизировать реестры.



Речь идет об объединении с целью экономии бюджетных средств, указанные следующие реестры:

Реестр организаторов азартных игр в игорных заведениях казино,

Реестр организаторов азартных игр казино в сети Интернет,



Реестр организаторов букмекерской деятельности.



При этом, Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов и Реестр организаторов игры в покер в сети Интернет предлагается объединить в Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр, содержащий исчерпывающую информацию об организаторах азартных игр, игорные заведения, игровое оборудование, веб-сайты, через которые проводится организация и проведение азартных игр в сети Интернет.

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А также, Единый реестр будет содержать сведения о субъектах хозяйствования, имеющих право на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, лицензию на которую выдает КРАИЛ в соответствии с требованиями ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Кроме того, предлагается:

Объединить Единый реестр государственных лотерей и лицензионный реестр в лотерейной сфере, - в Единый реестр в лотерейной сфере, который будет содержать полную информацию об операторах государственных лотерей и сведения о государственных лотереях, введенных ими.

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