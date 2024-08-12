Более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, которые связаны с рф, передали в управление АРМА
Киев • УНН
Офис генпрокурора сообщил об аресте и передаче в управление АРМА средств онлайн-казино, связанного с РФ. Деньги находились на счетах компаний, предоставляющих услуги онлайн-казино в Украине.
В управление Агентство по розыску и менеджменту активов передали более 2,2 миллиарда гривен со счетов онлайн-казино, связанного с Россией. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление АРМА денежные средства в сумме более 2,2 млрд грн
Отмечается, что средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанные с российским бизнесом и капиталом.
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По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли.
В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты - Р2Р переводы, платежные системы или виртуальные активы переводились в наличные на территории России.
Напомним,
В июне ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора, на более чем 2,9 млрд грн.