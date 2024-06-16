Противник нарастил количество наступательных и штурмовых действий практически по всей линии фронта - Генштаб

Количество боевых столкновений, произошедших за эти сутки, возросло до 70. Почти по всей линии фронта противник нарастил количество наступательных и штурмовых действий. Украинские защитники препятствуют попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг с территории российской федерации продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода (рф), агрессор ударил двумя КАБами по Графскому, еще одной КАБ нанес удар по Волчанску.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Украинские воины три штурмовые действия отбили, еще пять боестолкновений продолжаются. Вблизи Серебрянского леса захватчики нанесли авиационный удар семью НАРами.

Потерпели неудачу три попытки врага потеснить наши подразделения с занимаемых позиций западнее Ивановского и возле Андреевки на Краматорском направлении.

На Торецком направлении российские террористы нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Новополтавке.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 24 атаки на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Активно работает вражеская авиация: по Воздвиженке захватчики нанесли два удара пятью КАБами; еще два удара четырьмя КАБами - по Криничной; по две управляемые авиационные бомбы российские террористы сбросили на Водяное Второе, Тарасовку, Новую Полтавку, Прогресс; Новоселовка Первая была атакована одной КАБ и двенадцатью НАРами. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 вражеских штурмов, шесть боестолкновений - еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Водяного и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, половину из них наши защитники - отбили.

На Времовском направлении восемь атак оккупационной армии на позиции подразделений Сил обороны успеха не имели. Продолжается бой в районе Старомайорского.

Авиация врага работала после обеда на Гуляйпольском направлении. Удару одной управляемой бомбой подверглась Варваровка, по населенному пункту Чаривне оккупанты ударили шестнадцатью НАРами.

На Приднепровском направлении, агрессор четвертый раз за день попытался атаковать наши позиции вблизи Крынок. Успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.