Проще сделать из ОАСК простой суд первой инстанции, чем его ликвидировать - Сытник

На вопрос, возможно ли юридически ликвидировать или инициировать ликвидацию ОАСК, Сытник ответил: “Теоретически возможно, но мне кажется было бы правильнее сделать его простым судом первой инстанции, и те дела, которыми он отличается от других административных судов первой инстанции, просто передать в Верховный Суд и это снимет это напряжение, когда суд первой инстанции фактически решает государственные вопросы общегосударственного значения ... Мне кажется, что это было бы правильно с точки зрения наших обязательств с международными партнерами, и это было бы проще, достаточно незначительные изменения нужно было принять в законодательстве”.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского в петиции, которая набрала 25 тыс. голосов, просят ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Он поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по этому вопросу.