Зеленський відреагував на петицію щодо ліквідації ОАСК: доручив почати консультації з ВРП

“Днями набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів громадян України петиція з проханням до Президента подати до ВРУ відповідний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням “глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента зазначають, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відтак, Президент повинен провести консультації з Вищою радою правосуддя, а потім подати до ВРУ відповідний законопроект.

“За результатом розгляду петиції Президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як розповів УНН голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, в судовій системі України є багато працюючих інституцій, які не потребують реформування, тому не варто говорити про революційну судову реформу.