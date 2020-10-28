Зеленський відреагував на петицію щодо ліквідації ОАСК: доручив почати консультації з ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президента України Володимира Зеленського у петиції, яка набрала 25 тисяч голосів, просять ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Він доручив розпочати консультації з Вищою радою правосуддя щодо цього питання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Днями набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів громадян України петиція з проханням до Президента подати до ВРУ відповідний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням “глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень”, — йдеться у повідомленні.
В Офісі Президента зазначають, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відтак, Президент повинен провести консультації з Вищою радою правосуддя, а потім подати до ВРУ відповідний законопроект.
“За результатом розгляду петиції Президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як розповів УНН голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, в судовій системі України є багато працюючих інституцій, які не потребують реформування, тому не варто говорити про революційну судову реформу.