Зеленский отреагировал на петицию касательно ликвидации ОАСК: поручил начать консультации с ВСП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского в петиции, которая набрала 25 тысяч голосов, просят ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Он поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по этому вопросу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
“На днях набрала необходимое количество в 25 тысяч голосов граждан Украины петиция с просьбой к Президенту подать в ВРУ соответствующий законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством “глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений”, — говорится в сообщении.
В Офисе Президента отмечают, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Следовательно, Президент должен провести консультации с Высшим советом правосудия, а затем подать в ВРУ соответствующий законопроект.
“По результатам рассмотрения петиции Президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева”, — говорится в сообщении.
Напомним, как рассказал УНН председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, в судебной системе Украины есть много работающих институтов, которые не требуют реформирования, поэтому не стоит говорить про революционную судебную реформу.